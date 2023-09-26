Dünya yeni bir savaşın eşiğine girdi! Rejim sona erdirilecek

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması durumunda Pyongyang rejiminin Güney Kore-ABD ittifakı tarafından sona erdirileceğini söyledi.

Güney Kore 1 Ekim'de kutlanacak silahlı kuvvetlerin kuruluşunun 75. yılı vesilesi ile Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında tören düzenlendi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, törende gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kore'nin uluslararası toplumun uyarılarını hiçe sayarak nükleer silah ve füze yeteneklerini geliştirdiğini ve nükleer silah kullanma konusunda açıkça tehditte bulunduğunu hatırlattı.

"Kuzey Kore rejimi, nükleer silahların kendi güvenliğini garanti edemeyeceğini açık şekilde anlamalıdır" diyen Yoon, Pyongyang'ın eylemlerini "Güney Kore halkı için bir tehdit ve dünya barışına ciddi bir meydan okuma" olarak niteledi. Güney Kore'nin gelişmiş savaş yetenekleriyle muhtemel bir savaşa hazır olduğunun altını çizen Yoon, "Ordumuz Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna karşı misilleme yapacaktır. Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa, Güney Kore-ABD ittifakının ezici tepkisiyle rejimi sona erdirilecektir" ifadelerini kullandı.

Pyongyang'ın politikalarının Kuzey Kore halkına da zarar verdiğine dikkat çeken Yoon, "Kuzey Kore rejiminin nükleer silah geliştirme konusundaki takıntısı, kendi halkının acılarını ağırlaştırıyor. Rejim halkını sömürmeye, baskı yapmaya ve insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor" dedi. Yoon, ülkesinin ABD ile olan güçlü ittifakına dayanarak Japonya ve diğer ülkelerle işbirliği içinde güçlü bir güvenlik duruşu sergileyeceğini de sözlerine ekledi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yoon'un uyarısının, dün Kuzey Kore'nin resmi açılamasında kendisine yönelik sert ifadelerin kullanıldığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Açıklamada, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kuzey Kore ile Rusya'nın gelişen ilişkilerini bölgede "güvenlik ve barışa yönelik doğrudan kışkırtma" olarak nitelendiren Yoon'a cevap olarak, "Komşu ülkelerin birbirleriyle yakın ilişkiler içerisinde olmaları doğal ve normaldir. Bu konu hakkında hesap sormak yersizdir" ifadeleri yer almıştı. Açıklamada "Boş kafalı bir adam" olarak nitelenen Yoon, "diplomatik ahmak" ve "ABD'nin kuklası" olmakla itham edilmişti.

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