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Dünya Dünya yaptığı el hareketini konuşuyordu! Öldürüldü
Dünya

Dünya yaptığı el hareketini konuşuyordu! Öldürüldü

Youtube'a çektiği videolarla binlerce takipçi edinen Suriyeli Youtuber Ümmü Seif'in yayınladığı son videodaki el işaretinin ardından öldürüldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 15:07:00 - 2021-01-13 15:08:53

Popüler video paylaşım sitesi Youtube için çektiği videolar sayesinde ünlenen Suriyeli fenomen Ümmü Seif, dün son paylaştığı içerik ile gündem oldu.

El hareketi dikkat çekti

5 milyon abonesi olan Ümmü Seif, son videosunda çocuklarına vakit ayırmak istediğini ve kanalını kapatacağını söyledi. 30 saniyelik video boyunca tuhaf tavırlar sergileyen genç kadın, videonun sonunda yaptığı el işareti ile dikkat çekti. Bu hareket takipçileri tarafından bir yardım isteği olarak algılanırken paylaşım, Türkiye dahil pek çok ülkede trend listesine girdi.

"Öldürüldü" iddiası

İzleyicilerin bir kısmı durumun mizansen olabileceği, bir kısmı ise genç kadının gerçekten zor bir durum içerisinde kalmış olabileceği yorumunu yaptı. Seif'ten paylaşım bekleyen takipçileri ise bugün Arap medyasında yer alan bir haber ile şoka uğradı. Haberlerin bir kısmında, ünlü fenomenin öldürüldüğü öne sürüldü. Ayrıca Seif'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf karesine de içerikte yer verildi.

Arap basınında yayınlanan fotoğraflar kafa karıştırdıArap basını Ümmü Seif'in öldürüldüğünü öne sürüp bu kareyi yayınladı

El işareti ne anlama geliyor

Kanada'da başlatılan uygulama ile kadınlar şiddet gördüklerini belirtmek için bir el işareti kullanıyorlar. Başlatılan 4 parmak işareti uygulaması ile kadınların, şiddet gördüklerini ve zor durumda olduklarını karşısındaki insana sözsüz bir şekilde dile getirebilmeleri öngörülüyor.

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