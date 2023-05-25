  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dünya Yapay Zekâ Kongresi’nde tam milyar dolarlık sözleşme
Teknoloji

Dünya Yapay Zekâ Kongresi’nde tam milyar dolarlık sözleşme

Yeniakit Publisher
2023-05-25 20:16:00 -
Dünya Yapay Zekâ Kongresi’nde tam milyar dolarlık sözleşme

18 - 21 Mayıs tarihleri arasında Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen 7. Dünya Yapay Zekâ Kongresi (WIC- World Intelligence Congress), çok sayıda şirketin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Dünyada yapay zekâ alanındaki en önemli etkinliklerden biri olan kongrede 98 adet temel projeye ilişkin olarak 81,5 milyar yuan (yaklaşık 11,58 milyar dolar) tutarında sözleşme imzalandı.

Sözleşme konusu olan projeler, organizatörlerin açıklamalarına göre, farklı alanlarda endüstri zincirlerini, aynı zamanda yepyeni bilişim teknolojilerini, otomobil branşını, biyotıp konusunu, altyapı inşaatını, yeni enerjileri ve yeni malzemeleri kapsamakta. 51 ülke ve bölgeden bin kadar resmi hükümet temsilcisi, uzman, bilim insanı ve girişimci söz konusu etkinliğe katıldı.

“Zekâ, geniş kapsamlı gelişim alanı, sürdürülebilir büyüme motoru” teması ekseninde düzenlenen dört günlük etkinlik, Tianjin Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi ile adı geçen liman kentinin değişik düzenleme alanlarında gerçekleştirildi. Bu etkinlik, ilk olarak yapıldığı 2017 yılında bu yana, ülke içinden ve dışından bilim insanları, girişimciler ve ekonomistler için yapay zekâ teknolojisi alanındaki son gelişmeler konusunda bir tartışma platformu oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23