Dünya Yapay Zekâ Kongresi’nde tam milyar dolarlık sözleşme

Sözleşme konusu olan projeler, organizatörlerin açıklamalarına göre, farklı alanlarda endüstri zincirlerini, aynı zamanda yepyeni bilişim teknolojilerini, otomobil branşını, biyotıp konusunu, altyapı inşaatını, yeni enerjileri ve yeni malzemeleri kapsamakta. 51 ülke ve bölgeden bin kadar resmi hükümet temsilcisi, uzman, bilim insanı ve girişimci söz konusu etkinliğe katıldı.

“Zekâ, geniş kapsamlı gelişim alanı, sürdürülebilir büyüme motoru” teması ekseninde düzenlenen dört günlük etkinlik, Tianjin Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi ile adı geçen liman kentinin değişik düzenleme alanlarında gerçekleştirildi. Bu etkinlik, ilk olarak yapıldığı 2017 yılında bu yana, ülke içinden ve dışından bilim insanları, girişimciler ve ekonomistler için yapay zekâ teknolojisi alanındaki son gelişmeler konusunda bir tartışma platformu oluşturuyor.