Dünya yalnız penguenden sonra maymun Punch'ı konuşuyor: Dayan Punch, yalnız değilsin!

Yedi aylık makak türü yavru maymun Punch, annesi tarafından terk edilmesinin ardından yaşadığı duygusal anlarla sosyal medyada gündem oldu. Küçük maymunun, güven ve şefkat ihtiyacını oyuncak bir orangutana sarılarak gidermeye çalıştığı görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Paylaşılan videolarda Punch’ın oyuncağına sıkıca sarıldığı ve uzun süre bırakmadığı görülürken, bu anlar izleyenlerin yüreğini burktu. Sosyal medya kullanıcıları gönderilerin altına “Dayan Punch”, “Yalnız değilsin”, “Çok güçlü olacaksın” gibi destek mesajları yazdı.

ANNE GİBİ BAĞLANDI

Temmuz 2025'te doğan ve doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından terk edilen Punch, bakıcıları tarafından büyütüldü. Bebek maymunların doğuştan gelen annelerine tutunma içgüdüsünü tatmin etmek ve yaşadığı kaygıyı hafifletmek isteyen bakıcılar, ona battaniyeler ve peluş oyuncaklar verdi. Punch, ona verilen oyuncaklar arasından peluş bir orangutanı seçti ve en çok ona bağlandı. Sosyal medyada yayılan videolarda Punch'ın uyurken oyuncağına sıkıca sarıldığı ve diğer maymunlardan çekindiğinde onu bir kalkan gibi kullandığı görülüyor.

ZİYARETÇİ AKINI YAŞANDI

Yalnız maymun Punch'ın hikayesi, hayvanat bahçesi müdürü Takashi Yasunaga ve bakıcıların açıklamalarıyla geniş bir kitleye ulaştı. Bakıcı Kosuke Shikano, sürecin kolay olmayacağını ancak Punch'ın sağlıklı kalarak sürünün bir parçası haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Sosyal medyadaki yoğun ilgi üzerine tesise ziyaretçi akını yaşanırken, yetkililer Punch’ın bir gün oyuncağına ihtiyaç duymadan grubuyla tamamen bütünleşmesini bekliyor.