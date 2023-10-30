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Dünya Dünya uçak kazasıyla sarsıldı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Dünya uçak kazasıyla sarsıldı! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2023-10-30 08:02:00 -
Dünya uçak kazasıyla sarsıldı! Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Rio Branco kentindeki havaalanından kalkan uçak, Acre eyaletindeki Amazon Ormanları'na düştü.

Kazada, uçaktaki 12 kişi yaşamı yitirdi.

Ölenler arasında 1 bebeğin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Uçağın bağlı olduğu şirketten yapılan açıklamada, kazadan büyük üzüntü duyulduğu ifade edilerek, uçağın yere çakıldıktan hemen sonra alev aldığı bildirildi.

Açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği belirtildi.
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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

ben sarsılmadım

bana ne bu kazadan, Filistin’de ölenler 12 kişiden fazla..

Muhammed Bin Abdullah

Ters tepki oluşturabildiklerini sanarak amaçlarını gerçekleştirdiklerini sanan APTAL yahudiler siz hiçbir şeyi yönlendiremezsiniz olduran sadece Allah'tır! Ters öfkeye neden olmaktan başka bir şeye neden olduğunuz yok devamkee israil!???? Lanetlenmişler her, tamam kıstırdık dediklerinde Allah başka bir aşamaya geçiriyor aptal yahudiler geri sayımınız çoktan başladı!????
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