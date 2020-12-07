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Dünya Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın

Libya ve Dağlık Karabağ'da hava savunma sistemleri yerle bir olan Rusya'nın yeni bir hamleye hazırlandığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının acilen hazırlanması için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:25:00 -
Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sonucu Ermenistan'ın uğradığı hezimet Rusya'nın savunma sistemleri konusunda yetersizliğini gündeme taşımıştı. Rusya Savunma Bakanlığı "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı "Avcı" adı verilen saldırı İHA sistemlerinin en kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.

"Okhotnik" isimli İHA'ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı. İHA'ların geliştirilmesi için Rus uçak üretici şirket Sukhoi ile 2011 yılında anlaşma imzalanmıştı.

Ermenistan hezimeti gündem olmuştu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan sonra Rus savunma sistemleri ile desteklenen Ermenistan ordusunun Türk SİHA'lar karşısında uğradığı hezimet Rus medyasında da geniş yer bulmuştu.

Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" çokça yer almıştı. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda da daha önce yayınladığı "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" başlıklı haberine "hayır" cevabını vermişti.

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