Dünya Türkiye’ye şapka çıkarıyor!

Türkiye dünya barışına damgasını vururken, malum CHP zihniyeti hâlâ kendi kısır gündemiyle debeleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy’de düzenlenen 83’üncü yolsuzluğa sahip çıkma mitinginde, Suriye’deki baş döndürücü gelişmelere değinmezken, emekli maaşlarını diline dolayarak, “Erdoğan tükenmiştir” dedi. “Libya’da ne işimiz var?”, “Karabağ’da ne işimiz var?”, “Mavi vatan masal” diyen, katil Esat’a destek veren CHP zihniyeti, laiklik bahanesiyle ABD ve Siyonist güdümündeki PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG’ye kol kanat gererken, dünya Türkiye’nin başarılı hamlelerini konuşuyor. PKK/YPG destekçisi İbrahim Halil Baran’ın, YPG/SDG’nin uğradığı hezimet üzerine yaptığı; “Seçim döneminde ‘Erdoğan çok güçlü bunun gitmesi lazım, Kılıçdaroğlu gelsin’ dedik. Bugün Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu iktidar olsaydı Türkiye bu kadar güçlü bir şekilde Suriye’ye müdahale edebilir miydi?” şeklindeki açıklama, CHP’nin durumunu ortaya koyuyor. Suriye ordusunun operasyonlarıyla terörün beli kırılırken, İsrail basını, Türkiye’nin hamleleriyle Suriye’nin hızla güçlenmesini Tel Aviv açısından “stratejik bir çöküş” olarak yorumladı. Emekli Tümgeneral Israel Ziv ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgenin iplerini elinde tuttuğunu itiraf etti. Türkiye bir yandan Suriye’de bölücü terörün bitirilmesinde önemli rol oynarken, bir yandan da Gazze’de soykırımın durdurulması için kurulan masanın baş köşesinde yer alıyor. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı durdurmak ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla oluşturulan Gazze Barış Kurulu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ABD Başkanı Donald Trump bizzat davet ederken, kurulun İsviçre’de dün yapılan ilk toplantısına Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılarak anlaşmayı imzaladı. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, “CHP’de uzunca bir zamandan beri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son döneminden itibaren sadece karşı tarafı yaftalama ve gerginlik dili üzerinden bir siyaset yürütmeye çalışıyorlar. Çünkü kendilerinin içine girdikleri cendere içinden çıkılacak bir cendere değil. Ya oradan kurtulacaklar, yepyeni bir siyasi anlayış, yeni bir dil geliştirecekler, ona da ne örgüt yapısı, ne teşkilat yapısı müsait ne de zihin yapıları müsait. Dünya Cumhurbaşkanımızın hamlelerine şapka çıkarıyor. Suriye’de son dönemde yaşananlar, İsrail basınında bile Türkiye’nin başarısı olarak yorumlanıyor. Şimdi Gazze meselesinde de hem Yürütme Kurulunda hem Barış Kurulunda olacağız. Hem de Uluslararası İstikrar Gücü’nde olma konusunda görüşmeler sürüyor. Askeri olarak da bölge barışında olmaya çok yakınız. Tüm bu başarılar dünya kamuoyunca da görülüyor. Ancak içerideki muhalefet, ne dünyayla ne de vatandaşın, halkın gündemiyle birlikte hareket edemiyor. Özgür Özel ile birlikte CHP’nin içine düştüğü bu durum daha da derinleşti. Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’ndan farkı, Ekrem İmamoğlu’nun fonlarıyla bir şekilde partinin başına gelmiş, bu yüzden de onun gölgesinden kurtulamayacak bir genel başkan olması. Bu nedenle Özgür Özel, CHP’nin siyasetsizliğini kapatmaya çalışıyor iç siyasete dönük çıkışlarla. Ama onun da halkın nezdinde bir karşılığı yok” diye konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da şunları söyledi: “CHP ve lideri aslında kendi sıkıntılarını, sorunlarını, belediye başkanlarının, Cumhurbaşkanı adayı diye lanse ettikleri Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreçler nedeniyle parti içinde büyük travmalar yaşıyor” ifadelerini kullandı.