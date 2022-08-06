Dünya Türkiye’ye minnettar olmalı

Hacı Yakışıklı Soçi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 20 günde ikinci defe yüz yüze görüştü. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, Putin’e teşekkür ederek Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade etti. Her iki ülke heyetinin Türkiye’de yaptığı görüşmelerin de verimli geçtiğini bildiren Erdoğan, şunları dile getirdi:

Herkesin hayrına görüşme

“Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide gerek Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye ve Rusya’nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli.”

Herkesin gözü bizde farkındayız

Dünyanın gözünün bu zirvede olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye’deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi’de. ‘Acaba Soçi’de ne görüştüler, ne yaptılar?’ Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.

Akkuyu Nükleer santrali masada

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek, karara bağlanmamız Akkuyu’daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu’nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye’nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum.”

Türkiye’ye minnettar olmalılar

Putin, de Erdoğan’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları ifade etti: “İki ülke arasındaki ticaret hacmi iki kat arttı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji konusunda gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik ortak proje var. TürkAkım doğal gaz proje hattı, sadece Türkiye’ye doğal gaz sevk etmiyor, Avrupa’ya da tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa, Rusya’dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye’ye minnettar olmalıdır. Türkiye’ye petrol, kömür ve doğal gazı herhangi bir sıkıntı çekmeden ihraç ediyoruz. Tahıl koridorunun açılmasından dolayı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Rus gıda ve gübre ürünleri de bu şekilde dünyaya açıldı. Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları ele alıyoruz. Türkiye ile Rusya, durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor.”