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Dünya Dünya Türkiye’ye kilitlenmişken kritik açıklama geldi! Raşid Dostum: İstanbul olmazsa savaş başlar
Dünya

Dünya Türkiye’ye kilitlenmişken kritik açıklama geldi! Raşid Dostum: İstanbul olmazsa savaş başlar

Afgan savaş ağası Raşid Dostum, Kabil hükümeti ile Taliban arasında İstanbul'da yapılacak olan görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 10:45:00 -
Dünya Türkiye’ye kilitlenmişken kritik açıklama geldi! Raşid Dostum: İstanbul olmazsa savaş başlar

Afgan savaş ağası Raşid Dostum, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Afganistan barış süreci görüşmelerinden sonuç çıkmaması durumunda savaşa devam edeceklerini ifade etti.

Afganistan'dan haber aktarımı yapan AaMaj News'in haberine göre Dostum, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan zirveyle ilgili olarak, "Zirve işe yaramazsa savaşa devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dostum, "İnsanların İstanbul Zirvesiyle ilgili büyük umutları var. Biz barıştan yanayız, umarız İstanbul Zirvesi sonuç verir." ifadelerini kullandı.

Raşid Dostum geçtiğimiz 1 Nisan tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelmişti.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Dostum ile barış süreci ve Afganistan'daki Türk soylularının durumunu ele aldıklarını belirtmişti.

Taliban ile ABD arasında Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan anlaşmayla ilgili süreç halen devam ediyor.

Anlaşmaya göre ABD, Mayıs ayına kadar Afganistan'daki tüm askeri güçlerini bu ülkeden çekmek zorunda. Taliban, ABD askerlerinin çekilmemesi durumunda savaşın devam edeceğini ifade edip, ABD tarafını anlaşmaya sadık kalması konusunda uyarıyor.

ABD tarafıysa Mayıs ayına kadar bir çekilmenin mümkün olamayacağını ifade edip, çekilmeyi ileri bir tarihe erteleme planı yapıyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

İbrahim Göktaş

Afganistanbul barışı olarak kabul edilir
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Eyman

Tasması boynunda, satılmış, ihanet ve delalet ağası Raşit dostum neyi konuşacak acaba? Yularını düşmanın çektiği, teksas kovboylarının maskotu, cehaletin babası bu alçağa hiç bir zaman güvenmeyin! Yüzlerce mücahidi cenk kalesinde yakarak şehit eden bu Amerikan kuklasını tarih lanetle anacaktır. Taliban'a selam, Allah'ın askerlerine selam. Direnişe selam, kafirlere acıklı azap tattırmaya devam inşallah. Allah Taliban'ı korusun, Allah, o kutlu insanların yar ve yardımcısı olsun. Amin.
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