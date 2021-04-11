Dünya Türkiye’ye kilitlenmişken kritik açıklama geldi! Raşid Dostum: İstanbul olmazsa savaş başlar

Afgan savaş ağası Raşid Dostum, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Afganistan barış süreci görüşmelerinden sonuç çıkmaması durumunda savaşa devam edeceklerini ifade etti.

Afganistan'dan haber aktarımı yapan AaMaj News'in haberine göre Dostum, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan zirveyle ilgili olarak, "Zirve işe yaramazsa savaşa devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dostum, "İnsanların İstanbul Zirvesiyle ilgili büyük umutları var. Biz barıştan yanayız, umarız İstanbul Zirvesi sonuç verir." ifadelerini kullandı.

Raşid Dostum geçtiğimiz 1 Nisan tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelmişti.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Dostum ile barış süreci ve Afganistan'daki Türk soylularının durumunu ele aldıklarını belirtmişti.

Taliban ile ABD arasında Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan anlaşmayla ilgili süreç halen devam ediyor.

Anlaşmaya göre ABD, Mayıs ayına kadar Afganistan'daki tüm askeri güçlerini bu ülkeden çekmek zorunda. Taliban, ABD askerlerinin çekilmemesi durumunda savaşın devam edeceğini ifade edip, ABD tarafını anlaşmaya sadık kalması konusunda uyarıyor.

ABD tarafıysa Mayıs ayına kadar bir çekilmenin mümkün olamayacağını ifade edip, çekilmeyi ileri bir tarihe erteleme planı yapıyor.

Kaynak: Mepa News