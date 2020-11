Dünya Türkiye’nin gücünü gördü

Muhammet Kutlu Ankara

Azerbaycan’ın işgal altındaki Karabağ’ı kurtarma operasyonları sürerken 1992’deki 1. Karabağ Savaşı gazisi askeri hemşire Elyana Kurbanova, Akit’e önemli açıklamalar yaptı. Kurbanova, “Karabağ’da yaşanan Kurtuluş Savaşı’nda dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeş Azerbaycan’a olan manevi desteğini ve Türkiye’nin gücünü bir kez daha görmüş oldu. 27 Eylül’den bu yana yaşanan olaylarda başta olaya çekimser yaklaşan ve sürekli olarak taraflara ateşkes çağrısında bulunan güçler, Türkiye ve Azerbaycan’ın hakkına kararlı şekilde sahip çıkmasından sonra bu tutumlarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Türkiye adeta bileğinin hakkıyla bölgede fiilen bir garantörlük rolünü üstlendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan adeta bölgede tarih yazıyorlar” dedi.

“Dünyanın yükselen yıldızı iki kardeş ülke olacak”

“Yıllarca çifte standartlarla Karabağ sorununu görmezden gelen güçlere Türkiye ve Azerbaycan tokat gibi indirdi bu karşı saldırıyı ve şu an kimsenin gelişen olaylara diyecek sözü kalmadı” diyen gazi hemşire, “Bölgede yeni bir jeopolitik dengelerin kurulduğunu ve kimsenin de bu kurulan bu dengeye karşı çıkamadığını dünya görüyor. Hocalı’da, Karadağlı’da, Ağdaban’da yaşanan insanlık dışı katliamlara ve soykırımlara susan dünyaya biz hep beraber susmaları gerektiğini öğrettik. Şundan eminim Karabağ toprakları işgalden kurtarıldıktan, Kafkasya’da yeni jeopolitik düzen oluşmaya başladıktan sonra bölgenin ve genel anlamda dünyanın yükselen yıldızı iki kardeş ülke olacak. Niye diye soracak olursanız artık dünyanın ilgi odağında olan coğrafyasında sadece bu kardeş ülke var ve bundan da eminliğimiz tamdır” görüşünü dile getirdi.

“İki liderin önderliğinde şahlanışa tanık olacağız”

Öte yandan; Akit’e mevcut durumu değerlendiren Azerbaycanlı gazeteci yazar Oktay Hacımusalı da, Karabağ savaşında Azerbaycan’ın adeta bir destan yazdığını söyledi. Kazanılan başarılarda kardeş Türkiye’nin manevi desteğinin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Hacımusalı, “Türkiye, onun başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman haklı davamızda Azerbaycan’ın yanında oldu. Verdiği her demeçte, söylediği her cümlede Azerbaycan’a tam destek sergileyen Erdoğan sadece Türkiye için değil, aslında tüm bu coğrafya için bulunmaz bir nimettir. Azerbaycan Türk dünyası için anahtar ülke ve inşallah Erdoğan’ın da devam eden manevi destekleriyle Karabağ sorunu çözüldükten sonra; biz bu iki ülkenin önderliğinde, iki liderin önderliğinde yeni bir şahlanışa tanık olacağız” dedi.

“Nerede bir müslüman varsa Erdoğan garantör”

Karabağ’da süren savaşın zorlu hava koşullarına rağmen şanlı Azerbaycan ordusu tarafından başarıyla devam ettirildiğini ve her bir Azerbaycan ferdinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in etrafında kenetlendiğini, bu kenetlenmenin olayların seyrini başından bu yana Azerbaycan’ın lehine değiştirdiğini anlatan Hacımusalı, kazanılan başarılarda kardeş Türkiye’nin manevi desteğinin büyük katkısı olduğunu vurguladı. Hacımusalı şunları söyledi: “Azerbaycan’a tam destek sergileyen Sayın Erdoğan sadece Türkiye için değil, aslında tüm bu coğrafya için bulunmaz bir nimettir. Nerde bir haksızlık varsa, nerde hakkı gaspedilmiş bir mazlum varsa onun yanında olmayı kendisine misyon edinmiş olan Erdoğan bu tavırlarıyla dünyada yeni bir dengenin kurulmaya başladığının ve dengeyi belirleyen gücün de açık ve net bir biçimde Türkiye olduğunu sergiliyor. Konu sadece bir bölgeyle sınırlı değildir ve asla olamaz da. Azerbaycan dışında da nerede bir Müslüman varsa, Erdoğan onun garantörlüğünü üstleniyor. Ve bunu yaparken de bütün gücüyle yapıyor, ortada söz yok, reel icraatlar var. Suriye’de; Libya’da biz bunun örneklerini gördük.”