Dünya Türkiye'nin Etiyopya hamlesini konuşuyor! Batılılar kaçarken Türk SİHA'sı savaşın seyrini değiştirdi!

Etiyopya'daki iç savaşı kaybetmek üzere olan hükümet, Türk SİHA'larıyla dengeyi değiştirdi. Türk SİHA'larının başarısı dünyada büyük yankı uyandırdı. Son olarak İspanyol İspanya merkezli Lavanguardia'da yayımlanan makalede Türk SİHA'sını başarısı ortaya kondu.

İşte o makale:

Tam da Etiyopya hükümeti için her şey bitmiş gibi göründüğünde, yardım gökten geldi. Etiyopya Başbakanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Ahmed Abiy, son haftalarda silahlı insansız hava araçlarının yardımıyla ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletindeki isyancı güçlerin bir yıl boyunca güneydeki başkente ilerlediği savaşta radikal ve ekstrem bir dönüş elde etti.

Yakın zamanda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri veya İran tarafından sağlanan SİHA'lar Etiyopya'nın kaderini değiştirdi.

Batılılar çoktan kaçmıştı bile

Kasım ayının başında ve birbirini izleyen hızlı askeri zaferlerden sonra, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) birlikleri başkent Addis Ababa'dan sadece 85 kilometre uzaktaydı ve başkentin işgali yakın görünüyordu.

Bunun üzerine halk arasında bir korku patlak verdi ve uluslararası örgütlerden personeller ülkeyi terk etti. ABD büyükelçiliği, vatandaşlarını Etiyopya'yı "mümkün olan en kısa sürede" terk etmeye bile çağırdı.

Anında hükümet tepkisi geldi. Abiy, birliklerini ön cephede bizzat kendisi yönetti, halkı "sıçanlara karşı" silahlanmaya çağırdı ve Tigraylıların Addis Ababa'dan neredeyse 300 kilometreye kadar çekilmesine neden olan bir karşı saldırı başlattı.

Batı itidal çağrısı yaparken Türkiye SİHA anlaşması yaptı

Bu beklenmedik denge değişiminin sırrı ise bulutlarda saklı: SİHA'ların kullanılması, bir yıldan fazla bir süre önce başlayan çatışmada rollerin değişmesini tetikledi. Son dört ayda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği taraflara barış görüşmesi çağrısı yaparken, Etiyopya hükümeti, Türkiye'nin diğer savaşlarda da kullanılmış olan son teknoloji Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını elde etmek için Türkiye ile halka açıklanan anlaşmalar yaptı.

SİHA'ların yabancı güçler tarafından kullanılması, Etiyopya'yı en son savaş teknolojisinin gösterildiği ve denendiği bir laboratuvara dönüştürüyor.

Tigraylılar, geri çekilmelerinin sebebinin askeri kayıplardan kaynaklandığını reddediyor ve insani yardıma kapıyı açmak için bir jest olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Lavanguardia - Çeviri: Superhaber