0553 313 94 23

Dünya Tiyatro Haftası’nda Kuşadası’nda ’Engelsiz Tiyatro’ sahnelendi

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde düzenlenen yenilikçi drama eğitimine katılan engelli öğrenciler “Bir Orman Şenliği” adlı oyunu Erkan Yücel Sahnesi’nde sergiledi.

29 Mart 2019 Cuma 13:56
Dünya Tiyatro Haftası’nda Kuşadası’nda ’Engelsiz Tiyatro’ sahnelendi

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde düzenlenen yenilikçi drama eğitimine katılan engelli öğrenciler “Bir Orman Şenliği” adlı oyunu Erkan Yücel Sahnesi’nde sergiledi.


Yönetmenliğini Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan’ın yaptığı oyun, Erkan Yücel Sahnesi’ni dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.


Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde verilen drama eğitimlerine katılan engelli öğrenciler tarafından hazırlanan “Bir Orman Şenliği” isimli tiyatro oyunu bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Çevre ve doğa talanına dikkat çekerek çocuklara orman sevgisi aşılamayı amaçlayan oyun seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.


“Bir Orman Şenliği” isimli oyunu çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler de izledi. Bir ormanda yaşayan çeşitli hayvanları canlandıran Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerinin performansı Erkan Yücel Sahnesi’ni dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.


Oyunun sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası’ndaki Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nün Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir oluşum olduğunu ve belediye olarak yıllardır bu tesise tam destek verdiklerini ifade etti. Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde engelsiz bir yaşamı var etmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek engellerin aşılmasında kendilerine büyük destek olan Kuşadası Belediyesi Başkanı Özer Kayalı ve Drama Eğitmeni Mehmet Turan’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 13:56
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Zeynep’in mahallesinde yas var
    1. Minik Zeynep’in mahallesinde yas var
    2. Kuşadası, yeni bir simgeye kavuştu
    3. Dünya Tiyatro Haftası’nda Kuşadası’nda..
    4. ‘Pina’ filmi tuvalde hayat buldu
    5. Çavuşoğlu’ndan S-400 açıklaması
    6. Otogarda seçim yoğunluğuhavadan..
    7. Gürün’de sinema şöleni başladı
    8. Baharda yağan kar Kapadokya'da güzel..
    9. Aydemir Oltu ve Pasinler’de dadaşlara..
    10. Başkan Kayda: “Bu şehirde izimiz,..
    11. Hayal ettikleri oyuncaklara kavuştular
    12. Hastanede bebek kaçırma tatbikatı
    13. Borsa ilk yarıda yükseldi
    14. Derik içme suyu arıtma tesisi..
    15. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin..
    16. Sosyal medyadan hakarete suç duyurusu
    17. Kaymakamdan öğrencilere ’kariyer’..
    18. Dr. Karakeçili “Genç Araştırmacı..
    19. İl Çocuk Koruma Koordinasyon..
    20. AK Parti'nin seçim günü hazırlıkları
    21. Yalnızbağ Beldesinde sıcak asfalt..
    22. Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı..
    23. Serbest piyasada altın fiyatları
    24. Havalimanında başörtülülere hakaret..
    25. Almanya'da perakende satışlar şubatta..
    26. Kırıkkale’de mantar üretimine destek
    27. Evi yanan Havva nine yardım bekliyor
    28. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı..
    29. 418 gram bonzai ile yakalandı
    30. Bu yarışın kaybedeni yok, sadece 3..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak