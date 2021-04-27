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Dünya Dünya Ticaret Örgütü yoksul ülkeler için çağrı yaptı
Dünya

Dünya Ticaret Örgütü yoksul ülkeler için çağrı yaptı

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, koronavirüs aşısını henüz alamamış ülkelere yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 05:27:00 -
Dünya Ticaret Örgütü yoksul ülkeler için çağrı yaptı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen 'Ticaret Politikası' konulu etkinlikte konuştu.

Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirten Okonjo-Iweala, "Kovid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin 'harika' sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar" dedi.

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