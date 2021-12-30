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Siyaset Dünya tersine dönse de CHP değişmez! Özgür Özel’i yerin dibine sokan sözler
Siyaset

Dünya tersine dönse de CHP değişmez! Özgür Özel’i yerin dibine sokan sözler

Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında CHP’li Özgür Özel’in Diyanet’i hedef alan küstah açıklamaları konuşuldu. Özel’in ‘Orta çağ’ sözlerine tepki gösteren Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 12:13:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi. 4-6 yaş grubunun gittiği Kur'an Kursları için "orta çağ düşüncesi" ifadelerini kullanan Özel, bu kurumların bilim dışı eğitimler verdiğini iddia etti.

Özgür Özel’in skandal açıklamaları, Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu yorumlarıyla Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında konuşuldu.

CHP’nin vesayet döneminde Müslümanlara yönelik karşı tutumunu hatırlatan Ali Karahasanoğlu, AK Parti döneminde başörtüsü yasağı başta olmak üzere bir çok yasağın kaldırılmasıyla CHP’nin ağız değiştirdiğini ancak Özel’in açıklamasıyla asıl zihniyetlerini ortaya koyduklanı dile getirdi.

Avrupa’da da kilise okullarının bulunduğuna değinen Karahasanoğlu, CHP’nin önce 80 yıllık eğitim siteminin hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

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Yorumlar

ebu cehiller, emperyalist kuklalari, bati....her cesit, cins, cibilliyet, gorunumde KIYAMETE KADAR OLACAK, HAK BATILA GALIP GELECEK SUPHESIZ!!!!

Hak icin mucadelesi kiyamete kadar
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Bay b

Herkesin bildiği gerçeği sadece Saadet partililer bilmiyor olsa gerek adamlar chp zihniyetini öve öve bitiremiyor şimdi hdppkk yı övmeye başladı bu zeliller bir tek Recep Tayyip Erdoğan ve Ak partiye düşman ve önyargililar çünkü dün ak partideyken düşman ilan ettikleri şuan chp zihniyeti ile hareket ediyorsa bugün dostlar öyle bir hale geldiki Saadet partililer zamanın hashaşileri oldular.
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