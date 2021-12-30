Dünya tersine dönse de CHP değişmez! Özgür Özel’i yerin dibine sokan sözler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi. 4-6 yaş grubunun gittiği Kur'an Kursları için "orta çağ düşüncesi" ifadelerini kullanan Özel, bu kurumların bilim dışı eğitimler verdiğini iddia etti.

Özgür Özel’in skandal açıklamaları, Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu yorumlarıyla Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında konuşuldu.

CHP’nin vesayet döneminde Müslümanlara yönelik karşı tutumunu hatırlatan Ali Karahasanoğlu, AK Parti döneminde başörtüsü yasağı başta olmak üzere bir çok yasağın kaldırılmasıyla CHP’nin ağız değiştirdiğini ancak Özel’in açıklamasıyla asıl zihniyetlerini ortaya koyduklanı dile getirdi.

Avrupa’da da kilise okullarının bulunduğuna değinen Karahasanoğlu, CHP’nin önce 80 yıllık eğitim siteminin hesabını vermesi gerektiğini belirtti.