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Spor Dünya Tekvando Federasyonu 2024 yılı planlarını açıkladı
Spor

Dünya Tekvando Federasyonu 2024 yılı planlarını açıkladı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Koreli rakibi Kook Hyun Jung, 2021 yılı Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 36 sene sonra tekrar karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:57:10 -
Dünya Tekvando Federasyonu 2024 yılı planlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Dünya Tekvando Federasyonu (WT), düzenlediği çevrim içi toplantıda Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için taleplerini ilgili komitelere bildirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle WT Başkanı Chungwon Choue başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Federasyon Başkanı Metin Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da katıldı.

Toplantıda, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Uluslararası Paralimpik Komitesi’ne (IPC) iletilen talepler değerlendirildi.

WT'nin IOC’ye ilettiği tekvando branşında karışık takım müsabakalarının olimpiyat oyunları programına alınması talebinin, IOC’nin son yıllarda büyük önem verdiği cinsiyetlerin eşitliği çalışmalarına uygun olması nedeniyle, kabul edilmesinin beklendiği iletildi.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda karışık takım kategorisi olimpiyat programına dahil olacak.

WT başvurusunda, kilo kategorisi sayısının kadın ve erkeklerde 3’ten 5’e çıkarılması talebinde de bulundu.


- 2021’de 36 yıllık rövanş maçı yapılacak


Şahin'den, 1985 yılı final karşılaşmasının rövanşını Koreli rakibi Kook Hyun Jung ile yapmasını isteyen WT Başkanı Choue'nun bu talebi, Şahin ve Jung tarafından kabul edildi. İkili, ilk karşılaşmalarından 36 sene sonra Çin’in Wuxi şehrinde, 2021 yılında yapılması planlanan Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda karşılaşacak.


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