  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Dünya tehlikenin farkına varıyor! Almanya'da sosyal medya yasağına açık kapı
Dünya

Dünya tehlikenin farkına varıyor! Almanya'da sosyal medya yasağına açık kapı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya tehlikenin farkına varıyor! Almanya'da sosyal medya yasağına açık kapı

Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger, çocuklar için sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi konusuna açık olduğunu belirtti.

Alman Basın Ajansına (DPA) konuşan Wildberger, Avustralya'daki uygulamaya benzer bir yasağı desteklediğini belirterek, sosyal medyanın gençlerin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Wildberger, "Yaş sınırlamaları konusunun fazlasıyla haklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Konunun bilimsel olarak tartışılması gerektiğini vurgulayan Wildberger, doğru yaş sınırının belirlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Almanya'da hükümet tarafından kurulan "Dijital Dünyada Çocuk ve Genç Koruma" komisyonunun, gelecek yıl yaş sınırları ve okullarda cep telefonu yasağı gibi konularda öneriler sunması bekleniyor.

 

Tıp ve çocuk koruma alanlarından uzmanların da aralarında bulunduğu bilim insanları, gelecek yıl düzenlenecek çalıştayda olası yaş sınırlarını ve okullarda cep telefonlarının yasaklanması gibi çok tartışılan konuyu ele alacak.

Avustralya'da 10 Aralık'tan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların birçok büyük sosyal medya platformunda hesap açması yasaklamıştı.

Alman otomobil devinde alarm: ABD’de on binlerce araç geri çağrılıyor
Alman otomobil devinde alarm: ABD’de on binlerce araç geri çağrılıyor

Otomotiv

Alman otomobil devinde alarm: ABD’de on binlerce araç geri çağrılıyor

Almanya'da büyük kaçış başladı! Artan maliyetler ve ırkçılık göçü tersine çevirdi
Almanya'da büyük kaçış başladı! Artan maliyetler ve ırkçılık göçü tersine çevirdi

Avrupa

Almanya'da büyük kaçış başladı! Artan maliyetler ve ırkçılık göçü tersine çevirdi

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!
İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Dünya

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!
Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!

Dünya

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek
Dünya

Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni resmi para birimi için geri sayımda, bir hafta sonra değişiklikler başlayacak. Yeni yılın ilk günün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23