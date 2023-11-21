Dünya tarihine yazılan insanlık suçu! Bir şehir yok oluyor
Katil İsrail'in 7 Ekim'de başlatıp bugüne kadar aralıksız sürdürdüğü bombardımanda Gazze şehri enkaza döndü.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, 7 Ekim tarihinde işgal edilmiş topraklarını koruma amacıyla Aksa Tufanı operasyonunu başlattı.
Katil İsrail, Kassam Tugaylarının operasyonuna tarihinin en sert karşılığını verdi.
Gazze'de mülteci kampları, okullar, camiler, hastaneler bombalandı..
Sivillerin yaşadığı her yere düzenlenen saldırılarla koca şehir enkaza döndü.
Gazze sahilinde katillerin saldırısından sonra kaydedilen görüntüler katliamın boyutunu ortaya koydu.
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