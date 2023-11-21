  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyi Parti'de flaş gelişme! Meral Akşener bakalım şimdi ne yapacak

WhatsApp'taki yeni tehlike öyle böyle değil! Bunu yaptığınız an beş parasız kalabilirsiniz

Usta oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti! En son, ATV’nin sevilen dizisinde oynuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! Gece yarısı imzaladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ezberleri bozan deprem uzmanı Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu! Şiddetini bile açıkladı: Orada her an deprem olabilir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Netanyahu eli kanlı bebek katilidir"

Flaş iddia: Baykar fabrikasından kaçırırken yakalandı! Çok ama çok büyük skandal

Dolandırılan Arda Turan: Tüm birikimimi kaybettim

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Kötü haber az önce geldi

Dev fabrika için Manisa'da arazi bakıyordu! İngilizler 'Elon Musk o ülkeyi seçti' diyerek duyurdu
Gündem Dünya tarihine yazılan insanlık suçu! Bir şehir yok oluyor
Gündem

Dünya tarihine yazılan insanlık suçu! Bir şehir yok oluyor

Yeniakit Publisher
2023-11-21 18:56:00 - 2023-11-21 18:59:14

Katil İsrail'in 7 Ekim'de başlatıp bugüne kadar aralıksız sürdürdüğü bombardımanda Gazze şehri enkaza döndü.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, 7 Ekim tarihinde işgal edilmiş topraklarını koruma amacıyla Aksa Tufanı operasyonunu başlattı.

Katil İsrail, Kassam Tugaylarının operasyonuna tarihinin en sert karşılığını verdi.

Gazze'de mülteci kampları, okullar, camiler, hastaneler bombalandı..

Sivillerin yaşadığı her yere düzenlenen saldırılarla koca şehir enkaza döndü.

Gazze sahilinde katillerin saldırısından sonra kaydedilen görüntüler katliamın boyutunu ortaya koydu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.
İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.

Gündem

İtalya da ayaklandı! Gazze’yi kurtarın Filistinli çocuklar İtalya'da anıldı.

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.
Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.

Dünya

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!
Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!

Gündem

Gazze Sağlık Bakanlığı korkunç gerçeği açıkladı!

Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!
Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!

Dünya

Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!

Birleşmiş Milletler: 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil!'
Birleşmiş Milletler: 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil!'

Dünya

Birleşmiş Milletler: 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23