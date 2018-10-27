Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı iptal edildi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayak yarışı, Katar'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güvenlik komisyonu, Kawasaki Puccetti takımından milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği şampiyonada, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'ndeki son yarışın, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle iptal edilmesine karar verdi.

Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Jonathan Rea, 545 puanla sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Toprak Razgatlıoğlu 151 puanla genel klasmanda 9. sırada yer aldı.