Dünya Superbike Şampiyonası - Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ikinci yarışı 3. sırada bitirdi



İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 6. ayağının ikinci yarışında 3. oldu. İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı sona erdi.

Yarışı Pata Yamaha'dan Hollandalı Michael van der Mark birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, Turkish Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü sırada tamamladı. Şampiyonanın 7. ayağı, 21-23 Haziran'da İtalya'da yapılacak.



- Sürücüler klasmanı



1. Alvaro Bautista (İspanya): 300 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 259 3. Michael van der Mark (Hollanda): 188

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 142 5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 130 7. Toprak Razgatlıoğlu: 95







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