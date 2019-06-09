0553 313 94 23

Dünya Superbike Şampiyonası

- Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ikinci yarışı 3. sırada bitirdi

09 Haziran 2019 Pazar 16:02
Dünya Superbike Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 6. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ikinci yarışı sona erdi.

Yarışı Pata Yamaha'dan Hollandalı Michael van der Mark birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, Turkish Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonanın 7. ayağı, 21-23 Haziran'da İtalya'da yapılacak.


- Sürücüler klasmanı


1. Alvaro Bautista (İspanya): 300 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 259

3. Michael van der Mark (Hollanda): 188

4. Alex Lowes (Büyük Britanya): 142

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 130

7. Toprak Razgatlıoğlu: 95



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:02
  1. Dünya Superbike Şampiyonası
  2. ispanya
  3. motosiklet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    1. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    2. Gümüşhane’de 2.modifiyeli araç..
    3. Büyükşehir Aşıcı ile nikah tazeledi
    4. İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta?..
    5. Asya ülkesi depremle sallandı
    6. Dünya Superbike Şampiyonası
    7. Yaralı karaca tedavi altına alındı
    8. 9 çocuk babası kayıp adamın cesedine..
    9. İstanbul Şuhutlular Derneğinden Başkan..
    10. Şuhut’ta Hamza Şeyh Dede’yi anma..
    11. Dışarı çağırdıkları adamı evinin..
    12. Evinin önünde tartıştığı şahıslar..
    13. Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3..
    14. Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
    15. Tatilden dönüş yoğunluğu
    16. TFF'den Adil Gevrek'e tebrik
    17. Bağcılar'daki engelli dalıcı dalış..
    18. Adana’da kaçak cep telefonu operasyonu
    19. Çeşme bayramda 9 gün doluluk yaşamadı
    20. Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    21. Araçlarda yeni dönem başlıyor! Emniyet..
    22. Bingöl'den acı haber! Kaya parçası..
    23. Beşiktaş’ta makas terörüyle gelen..
    24. Uyarılar işe yaradı, çöp yığınları..
    25. Alanya’da otomobilin çarptığı Rus çift..
    26. Zeytin Dalı harekat alanında saldırı:..
    27. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis..
    28. EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka,..
    29. Gördükleri manzara karşısında şaşkına..
    30. Saldırıda yaralanan asker şehit oldu
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler