Dünya Superbike Şampiyonası - Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ilk yarışını 5. sırada bitirdi



ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışında 5. oldu.

İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk yarışı sona erdi. Aruba takımından Alvaro Bautista, 2. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Pata Yamaha takımından Michael van der Mark 2. sırayı aldı. Jonathan Rea (Kawasaki), son turda Alex Lowes (Pata Yamaha) ile girdiği 3'üncülük mücadelesini kazandı ancak geçiş sırasında rakibinin düşmesine neden olduğu için olay incelemeye alındı. Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 11. cepten kalktığı yarışı 5. sırada tamamladı. Altıncı ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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