Dünya soykırıma sessiz! Şehit sayısında korkunç bilanço

İsrail’in 22 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 595’i çocuk olmak üzere 7 bin 703’e yükseldiği açıklandı. Yaralananların sayısının ise 19 bin 734’e yükseldiği aktarıldı.

Gazze’de 2,3 milyon Filistinli İsrail'in saldırılarını ve kente yönelik abluka nedeni gıda, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor.

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