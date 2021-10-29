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Dünya Dünya şokta! Tonga'da ilk koronavirüs vakasını ilan ettiler
Dünya

Dünya şokta! Tonga'da ilk koronavirüs vakasını ilan ettiler

Koronavirüsün ender görülmediği yerlerden birisi olan Tonga ilk vakayı dünyaya ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 13:41:00 -
Dünya şokta! Tonga'da ilk koronavirüs vakasını ilan ettiler

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, virüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'dan da kötü haber geldi. Ada ülkesi ilk vakayı açıkladı.

Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda.

Neredeyse dünyanın her bölgesine yayılan virüs çeyrek milyara yakın insana bulaşırken pasifik bölgesinden kötü bir Haber geldi.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, koronavirüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'da pandeminin başından beri ilk vakaya rastlandı.

Aynı haberlere göre, Tanoa Hotel'deki rutin testler sonrası bir kişinin Kovid pozitif olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken adaya Yeni Zelanda'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.

Hastanın yolculuk öncesinde yaptırdığı PCR testinin ise negatif olduğu bildirildi. Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, şahsın çarşamba günü adaya gelen 215 yolcu arasında olduğunu doğruladı.

Tonga, pandeminin başında beri virüsün görülmediği ender yerlerden biri olması nedeniyle en güvenli bölgeler arasında gösteriliyordu.

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