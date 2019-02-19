Dünya şokta! Savaş jetleri havada çarpıştı Aero India Show 2019 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen provada, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki jet havada çarpıştı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait ve Surya Kiran (Güneş Işınları) olarak bilinen akrobasi ekibinin iki jeti Hawk MK132, Aero India Show 2019 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen provada havada çarpıştı. Çarpışma sonrası iki uçağında düştüğü belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde 2 jette toplam 3 kişinin olduğu ve 2'sinin paraşütle atlayarak kendilerini kurtardığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

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