0553 313 94 23

Dünya şokta! Savaş jetleri havada çarpıştı

Aero India Show 2019 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen provada, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki jet havada çarpıştı.

19 Şubat 2019 Salı 14:16

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait ve Surya Kiran (Güneş Işınları) olarak bilinen akrobasi ekibinin iki jeti Hawk MK132, Aero India Show 2019 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen provada havada çarpıştı.

Çarpışma sonrası iki uçağında düştüğü belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde 2 jette toplam 3 kişinin olduğu ve 2'sinin paraşütle atlayarak kendilerini kurtardığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:16
  1. Hindistan Hava Kuvvetleri
  2. Surya Kiran (Güneş Işınları)
  3. Hawk MK132
  4. Aero India Show 2019
  5. uçak kazası
  6. savaş jetleri
  7. Uçaklar havada çarpıştı
  8. korkunç kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
    1. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    2. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    3. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince..
    4. Kuşadası’nda villaya uyuşturucu..
    5. ANALİZ - Devrimin sekizinci yıl..
    6. AP'den ABD ile ticaret anlaşması..
    7. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle..
    8. Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün..
    9. Futbolda devrim gibi karar! Elle..
    10. Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda..
    11. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
    12. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    13. Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet..
    14. Koyulhisar’da müzik atölyesi sınıfı..
    15. Başka Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı..
    16. Başkan Görmez’e teşekkür belgesi
    17. Dünya şokta! Savaş jetleri havada..
    18. Karate Türkiye Şampiyonası’ndan 3..
    19. BBDSO'dan "Beethoven Eroica" konseri
    20. Emekli emniyet müdürüne FETÖ’den 7.5..
    21. (Özel haber) Fatih Aksoy’un hedefi..
    22. Hakkari, “Türkiye Adventure19” fuarına..
    23. OECD'nin Çevresel Performans İnceleme..
    24. Kaliforniya’da gondolda mahsur kalan..
    25. "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz"..
    26. Kartalkaya'da kayak keyfi bahara kadar..
    27. Palancıoğlu Mimarsinan’da proje..
    28. Cem İşçiler, kahkaha fırtınası..
    29. Yol vermedi diye copla dövdüler
    30. "Amatör branşlara katkılarımız artacak"
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü