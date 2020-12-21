Dünya şokta! Koronavirüs aşı çalışmaları yürüten Kagansky ölü bulundu

Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets'te yer alan habere göre; Alexander Kagansky'nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg'da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky'nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.

45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya'da çalışmalarını sürdüren ve 2017'den beri Rusya'daki Far Eastern Federal Üniversitesi'ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi'nde direktör olarak çalışan Kagansky'nin, ölmeden önce Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Polis, Kagansky ile 45 yaşındaki şüpheli arasında, bilim adamının ölümüne düşmeden hemen önce bir tartışma yaşandığına ve olayı olası bir cinayet olarak araştırdığına inanıyor.

Haberin yayılmasından kısa bir süre sonra, Twitter'daki birkaç kullanıcı, Kagansky tarafından ölümünden bir gün önce yayınlanan bir tweet'in ekran görüntülerini paylaşmaya başladı.

Sözde tweet'te "Hillary Clinton'ın tutuklanmasına yol açacak bilgilerim var" yazıyordu. Komplo teorisyenleri, Demokrat politikacının Kagansky'nin ölümüyle bir ilgisi olabileceğini düşünmekle hiç zaman kaybetmediler.

Söz konusu paylaşımın sahte olduğu tahmin ediliyor.

Rusya'da aşı çalışmaları devam ediyor

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg ve Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor Direktörü Rinat Maksutov, Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların bağışıklık süresiyle ilgili bilgi verdi.

Rossiya 1 televizyonunda Nailya Askerzade'nin sunduğu ‘Tehlikeli Virus, Birinci Yıl’ programında konuşan uzmanlar, Sputnik V aşısının 2 yıl, EpiVakKorona aşısının ise 6 ay bağışıklık sağlayacaklarını söyledi.



Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, "Sputnik V aşısı 2 veya daha fazla yıl bağışıklık sağlayacak, bizi koruyacak. RNA vektörleri temelinde oluşturulan aşıların bizi ne kadar süre koruyacağını kimse bilmiyor" dedi.

İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Vektor Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, EpiVakKorona aşısının en az 6 ay bağışıklık oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Alt primatlar da dahil olmak üzere laboratuar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar, aşılamadan sonra en az 6 aylık bir süre boyunca güvenilir korumanın oluştuğunu gösterdi."

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Aydar İşmuhametov ise, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen aşının en az 1 ay koruma sağladığını belirterek "Bugün, klinik öncesi deneylere, yani hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak bir veya birkaç aylık korumadan söz edebiliriz" dedi.

Daha önce, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 17 araştırma merkezinde 26 aşı çeşidi üzerinde çalışıldığı, bunlardan ikisinin tescil edildiği, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen aşısının ise tescil aşamasında olduğu açıklanmıştı.