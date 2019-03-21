Dünya şokta! Devlet başkanını tutuklandılar
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da eski Devlet Başkanı Michel Temer tutuklandı.21 Mart 2019 Perşembe 18:00
Brezilya'nın bir önceki Devlet Başkanı Michel Temer, yolsuzluk soruşturması kapsamında Sao Paulo'da tutuklandı. Temer'in adı, çok sayıda yolsuzlukla iddialarıyla anılıyordu.
Temer kendisinden önceki Devlet başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasıyla ülkenin başına geçmişti.
Ancak adı çok sayıda yolsuzlukla anılan Michel Temer, Ocak ayında yapılan seçimlerle, görevini Jair Bolsonaro'ya devretmek zorunda kalmıştı.
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