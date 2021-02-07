  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya şaşkın! 4 ülkede aynı anda sarı kar yağdı
Dünya

Dünya şaşkın! 4 ülkede aynı anda sarı kar yağdı

Afrika'nın ince sarı çöl kumu" bulutları, Avrupa kıtasına kadar ulaştı. İspanya, Fransa, İsviçre Alpleri ve Almanya'da "sarı kar" yağarken milyonlarca kişi büyük bir tedirginlik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 11:55:00 -
Dünya şaşkın! 4 ülkede aynı anda sarı kar yağdı

İspanya'nın kuzey doğusu ile Fransa'nın Lyon kenti ve Côte d'Azur'a ulaşan "Afrika'nın ince sarı çöl kumu" bulutları, kara karıştı. Bunun üzerine İspanya, Fransa, İsviçre Alpleri ve Almanya'da "sarı kar" yağdı. Karın sarı renkte yağdığını gören yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi, neler oluyor?" diye sordu.

Koronavirüs ile mücadele etmeye çalışan Avrupa soğuk havalara teslim oldu. Kar yağışı ve buzlanma bölgede yaşamı durma noktasına getirirken Almanya'nın güneyi ile İsviçre, İspanya ve Fransa'da ise sarı kar yağdı.

Afrika'nın ince sarı çöl kumu kara karıştı

İspanya'nın kuzey doğusu ile Fransa'nın Lyon kenti ve Côte d'Azur'a ulaşan "Afrika'nın ince sarı çöl kumu" bulutları, kara karıştı. Bunun üzerine İspanya, Fransa, İsviçre Alpleri ve Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde "sarı kar" yağdı.

Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp 'Dünyanın sonu mu geldi?' diye sordu

Avrupa'da görülen doğa olayı vatandaşları korkuttu.

Herkes telefonuna sarılıp meteorolojiyi aradı

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, sahra çölünden gelen kumlarla karışan karları gören yüzlerce kişinin, özellikle Almanya'da Meteoroloji'yi aradığı ve, "Dünyanın sonu mu geldi, neler oluyor" diye sorduğu belirtiliyor. Meteorologlar, zaman zaman bu durumla karşılaşıldığını ve çok ender olarak bu kumların hava durumuna bağlı olarak Almanya'ya ulaştığını açıkladı.Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp 'Dünyanın sonu mu geldi?' diye sordu

İspanya'da sarı kırmızı örtü

Fransa'nın Lyon kentinin loş bir karanlığa büründüğü, yağan karın, İsviçre Alplerindeki gibi sarıya boyandığı görüldü. Sahra kumu, İspanya'yı da çok etkiledi ve sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kentte, her yer sarı-kırmızı kumla kaplandı. Alicante, Mayorka, Valencia, Balear Adaları, Katalonya ve Aragon kum fırtınasından etkilendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Koç: Pozisyon ofsayt değil
Spor

Ali Koç: Pozisyon ofsayt değil

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın men..
Türkiye karşıtı eylem yapmaya çalışan Kati Piri rezil rüsva oldu
Dünya

Türkiye karşıtı eylem yapmaya çalışan Kati Piri rezil rüsva oldu

Hollandalı siyasetçi Kati Piri, ülkesinde Boğaziçi Üniversitesi'ne destek eylemi yapmaya kalkıştı. Eyleme katılım çağrısı yapan Kati Piri, t..
Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'
Gündem

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazak mevkidaşı ile Nursultan'da görüştü. Görüşme sonrası Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay