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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, Rusya’da koronavirüs vaka sayısındaki artış hızının düşmeye başlaması durumunda, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda yakın zamanda yumuşatılmaya gidilebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:24:00 -
Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya açıklaması

"Kısıtlamaların yumuşatılmaya başlaması için 12 Mayıs mantıklı bir tarih" diyen Vujnoviç, Rusların anahtar öneme sahip 2 hafta daha sabretmesi gerektiğini ve bu sürenin kısıtlamaları yumuşatma kararı için belirleyici olacağını kaydetti.

Diğer yandan Rusya’da her gün yaklaşık 2 bin 800 – 3 bin arasında vaka görüldüğüne dikkat çeken Vujnoviç, "Bu rakamın sürekli düşmesi gerekiyor. Bu, virüs yayan insan sayısının azaldığı anlamına gelecek. Yeni vakaların kontrol altına tutulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kısıtlamaların kalkması için her bir bölge için özel planın geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Vujnoviç, her yerin birden açılmasının yeni salgının patlak vermesine yol açabileceği uyarısında bulunarak, "Önemli olan tüm halkın şunu anlaması: sosyal mesafe, ellerin dezenfekte edilmesi, iş yerlerinde önleyici tedbirlerin alınması gibi tüm tedbirler, koronavirüse başa çıkmamız için çok önemli olacak, aksi takdirde bu zincir başlayacak" dedi.

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