Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh, yaptığı açıklamada "Türkiye huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor" ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevlerinde alınan korovirüs önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh şu ifadeleri kullandı.
"Türkiye huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor."
"Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirler bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanacak."