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Aktüel Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşısı etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
Aktüel

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşısı etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:53:52 -
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşısı etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak

CENEVRE (AA) -Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için çok sayıda umut verici aşı adayı olduğunu, bunların sadece "etkili" ve "güvenli" olduğu görüldüğünde kullanılacağını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, "aşı karşıtlığı hareketiyle" insanların kafasının karışmaması gerektiğini söyledi.

Dünyada çocuk ölümlerinin aşı çalışmalarıyla düşürüldüğünü belirten Ghebreyesus, ayrıca çiçek hastalığı gibi hastalıkların kökünün aşılarla kazındığını anımsattı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının da yapılan aşılama çalışmalarıyla durdurulduğunu anlatan Ghebreyesus, "Kovid-19 için aşı çalışmalarında çok sayıda umut verici aşı adaylarımız var. Sadece etkili ve güvenli oldukları görüldüğünde kullanılacaklar, dünyayı temin etmek istediğim şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı milliyetçiliğine" karşı ülkelere uyarıda bulanan Ghebreyesus, "Aşıların küresel bir kamu malı olarak kullanılması her ülkenin ulusal çıkarına hizmet etmektedir. Aşı milliyetçiliği salgını kısaltmayacak, uzatacaktır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, konuşmasına "Tekrar ediyorum, ulusal birlik ve küresel dayanışma ile bu salgını bitirebiliriz ve bitireceğiz." sözleriyle son verdi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktarmıştı. Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.


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