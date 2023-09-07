Dünya sadece Türkiye'den satın alıyor: Ne altın ne dolar 66 milyonluk büyük rakam, dev rezerv! Zarit taşı elmastan değerli

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan eşsiz bir doğal hazine olan zarit taşı, dünya çapında büyük ilgi görüyor. Elmasın bile üzerinde bir değere sahip zarit taşı, sadece Muğla'da çıkarılmasıyla dikkat çekiyor. Işığa göre renk değiştiren ve doğada çok nadir bulunan zarit taşı, son yıllarda paha biçilmez bir taş olarak tanınıyor. Gelin, insanı sadece tozunun bile zengin edeceği bu taşın detaylarını birlikte inceleyelim.

Bir zarit taşı, 10 bin elmasa karşılık

Kimyager Alistair Linsell, zarit taşının tarih boyunca bilindiğini ancak değerinin ancak son yıllarda anlaşıldığını belirtiyor. Zarit taşı, elmas gibi nadir taşlardan çok daha değerli olup dünyanın sadece bir bölgesinde bulunması nedeniyle büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bir zarit taşının değeri, 2 milyon pounda kadar çıkabiliyor.

Zarit taşı, ışığa göre renk değiştiren benzersiz bir özelliğe sahip. Zarit, doğal ışık altında zümrüt yeşili görülse de farklı ışıklarda kırmızımsı ve pembemsi tonlarda yansıyabilir. Dolayısıyla bu renk değişimi, zariti daha da özel kılan bir detay. Ancak zarit taşının değerini belirleyen faktör sadece bu renk değişimi değil.

2 milyon pounda kadar ederi varmış

Zarit taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunuyor. Bu nadir taş, Muğla'daki boksit madeninde rastlanmakta. Aslında alüminyum üretimi için boksit madeni kullanılıyormuş. Bilim insanları, zamanla oluşan basıncın etkisiyle zarit taşının da oluşmaya başladığını söylüyor. Aynı zamanda zarit için özel bir madenin bulumadığını da ekliyorlar. Çünkü bu taşı oluşturan kristalin yetersiz olduğunu söylüyorlar.

Peki, elmasın değeri ne kadar?

Pek çok kişi, "1 gram elmas kaç tl?" diye merak ediyor. Elmas, bilinen en sert maddelerden biri olmasıyla biliniyor. Aynı zamanda nadirliği ile değeri ile yıllardır insanların ilgisini çekiyor. Bu nadir taşın doğada bulunma olasılığı oldukça düşüktür, yaklaşık olarak 40 milyon bir ihtimalle karşılaşmak mümkün. 2016 verilerine göre 1 gram elmasın fiyatının 65.000 dolar olduğu biliniyor. Zarit taşının değeri düşünüldüğünde ise dudak uçuklatan fiyatlarla karşılaşılıyor.

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Zarit taşının işlenmesi

Muğla'daki boksit madeninde, zarit izlerini araştıran ekipler, taşları su kullanarak yıkayarak zarit varlığını tespit etmeye çalışıyorlar. İlginçtir ki alüminyum üretimi için kullanılan boksitlerin bulunduğu bu mağarada, zarit şans eseri keşfedilmiş. Madenciler, daha çok zarit bulmak için kristal izlerini takip ediyor. Ayrıca topladıkları tüm zarit parçalarını ayrı bir alanda saklıyorlar.

Zarit, son derece değerli bir taş olduğundan kesim işlemi sırasında büyük bir dikkat gerektiriyor. Taş ve toprak kalıntıları, hava baloncukları, kırıklar ve çatlaklar bulunmadığında zarit taşının değeri artıyor. Bu nedenle zaritin kesim işlemleri son derece özenli bir şekilde yapılıyor.