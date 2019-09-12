Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin seyirci özel etabı gerçekleştirildi- Red Bull sporcusu Aleksandr Grinchuk, drift gösterisi yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde seyirci özel etabı gerçekleştirildi. Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonda, şehir içi seyirci özel etabında pilotlar sürüşlerini tamamladı. Etap için Marmaris Meydanı'ndaki başlangıç noktasına gelen dünyaca ünlü pilotlar, yerli ve yabancı izleyicilerden ilgi gördü. Alanı dolduran sporseverler, pilotları uzun süre ayakta alkışladı. Sürücülerin etapta sergilediği performans beğeni topladı. Seyirci özel etabı öncesi Red Bull sporcusu Aleksandr Grinchuk drift gösterisi yaptı. Daha sonra Marmaris Körfezi'nde uzun süre havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Etabı, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkan Serkan Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve protokol üyeleri de izledi.

- Özel etabı Mikkelsen kazandı

Hyundai Shell Mobis ekibinden Norveçli Andreas Mikkelsen, özel etapta 2.02.6 derecesiyle birinci oldu. Belçikalı Thierry Neuville'in Hyundai Shell Mobis aracıyla aynı dereceyi alarak ikinci olduğu etapta, M-Sport Ford World Rally takımından İsveçli pilot Pontus Tidemand 2.04.2 dereceyle üçüncü sırayı aldı.

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