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Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi
Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 09:45:36 -
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Çetibeli etaplarında yarışlar başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla sürdü.

Organizasyonun üçüncü ve son gününde pilotlar, sabah Marmaris'in Asparan mevkisindeki servis alanından çıkıp ilk olarak 38,15 kilometrelik Çetibeli etabında yarıştı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turist de günün ilk ışıklarıyla pilotların nefes kesen sürüşlerini izledi.

Yarışseverler, sert virajlarda otomobillerin performanslarını ve pilotların sürüş becerilerini yakından takip etme imkanı buldu.

Yarışta 7,05 kilometrelik Marmaris etabında ise pilotlar zıplama noktalarıyla başlayıp asfalt zeminli özel oluşturulan alanda performanslarını ve sürüş becerilerini test etti.

Marmaris-2 etabında ise pilotlar dere yatağından çok hızlı geçerek performans sergiledi.

Bugün Marmaris ve Çetibeli etabı iki kez geçilecek, bunlardan ikincisi avantaj etabı (power stage) olacak.

Yarışların bazı bölümleri aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek birçok ülkede canlı yayınlanıyor.

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