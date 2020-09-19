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Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi
Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 09:43:08 -
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nin ikinci gününde Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla start aldı.

Yarışları yerli ve yabancı turist de sabah saatlerinden itibaren bölgede demirleyen özel tekne ve yatlardan da takip etti.

Organizasyonun ikinci gününde pilotlar, sabah Asparan'daki servis alanından çıkıp ilk olarak denizle doğanın bir arada olduğu 31,79 kilometrelik Yeşilbelde etabında yarıştı.

Pilotların sürüş becerilerinin ön plana çıktığı çok hızlı ve teknik bölümlerden oluşan parkurlarda pilotlar, yoğun ormanlık alanda sona eren sert virajda sürüş becerilerini denedi.

Yeşilbelde etabında çok hızlı ve teknik pilotaj gerektiren bir alanda dar virajlarla karşılaşan pilotların, etaplarda zorluk çektiği görüldü.

Parkurun bir kısmı ise Marmaris'in görülmeye değer manzarasıyla benzersiz fotoğraf fırsatları sunuyor.

Datça etabın da ise 8,75 kilometrelik parkurda pilotlar otomobillerin performanslarını sergiledi.

Datça etabını tamamlayan dünyaca ünlü pilotlar daha sonra 13,15 kilometrelik Kızlan etabına devam etti. Pilotlar, bu etapta peşi sıra gelen 4 zıplama noktasında araçlarını test etti.

Kızlan etabı özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yarışların bazı bölümleri aynı zamanda helikopterden de görüntülenerek bir çok ülkede canlı yayımlanıyor.


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