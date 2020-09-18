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Spor Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi
Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

İçmeler-Gökçe etabını 9 kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Loeb kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:37:26 -
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde, İçmeler ve Gökçe etabında Sebastien Loeb birinci oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde pilotlar, 13,90 kilometrelik İçmeler etabıyla 11,32 kilometrelik Gökçe etabında toz kaldırdı.

Etapta birinciliği 9 kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Loeb kazandı. Loeb, genel klasmanda ilk sırada yer alırken, Neuville 1,2 saniye geride ikinci ve Ogier 1,3 saniye geride üçüncü oldu.

Ocak ayının Monte Carlo'daki sezon açılışından bu yana ilk rallisinde yarışan Loeb, daha önce bu yollarda hiç sürmemiş olmasına rağmen iki hız testinde ikinci oldu. Loeb, Türkiye'de üç kez kazandı.

Sebastien Loeb, yaptığı açıklamada, bu gece lider olmayı beklemediğini söyledi.

Son aşamada yolu çok iyi bulmadığı için başlangıçta çok baskı yaptığını anlatan Loeb, "Kesin notlarım vardı. Bu yüzden bunu yapabildim ve bu gece lider olmak en iyi şeydi." dedi.

Türkiye Rallisi 1. gün sonuçları şöyle:

1. Sebastien Loeb: 18 dakika 50.9

2. Thierry Neuville: 18 dakika 52.1

3. Sebastien Ogier: 18 dakika 52.2

4. Elfyn Evans: 18 dakika 53.0

5. Kalle Rovanpera: 18 dakika 53.6

6. Teemu Suninen: 18 dakika 55.1

7. Ott Tanak: 18 dakika 55.7

8. Esapekka Lappi: 18 dakika 57.5

9. Gus Greensmith: 19 dakika 07.0

10. Pierre-Louis Loubet: 19 dakika 19.4

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