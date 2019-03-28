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Dünya Ralli Şampiyonası'nda 4. durak Fransa

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Fransa Rallisi, 28-31 Mart tarihleri arasında yapılacak

28 Mart 2019 Perşembe 15:29
Dünya Ralli Şampiyonası'nda 4. durak Fransa

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı Fransa Rallisi, 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 14 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda bin 194 kilometreye yakın yol kat edecek.

Üç yarış sonrasında pilotlar klasmanında Ott Tanak zirvede bulunurken Estonyalı pilotu Red Bull sporcuları son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ve Thierry Neuville takip ediyor.

Rüzgarın çok etkili olduğu, dar ve virajlı asfalt zemin rallisinde en önemli belirleyen dayanıklılık olacak ve Fransa Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV'den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu kazanan son 6 yılın Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 61 puanla pilotlar sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville’in üçüncü olduğu sıralamada Ott Tanak zirvede yer alıyor.


- Büyük organizasyon bir kez daha Türkiye'de


8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül tarihleri arasında dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:29
  1. Red Bull

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