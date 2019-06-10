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Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı, Tunceli’de başladı

Terörden temizlenip huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de Türkiye’de ilk defa düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası nehir inişleri ile başladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı, Tunceli’de başladı

Terörden temizlenip huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de Türkiye’de ilk defa düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası nehir inişleri ile başladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa yapılan Dünya Rafting Şampiyonası için 20 ülkeden 600 sporcunun yanı sıra 200 de teknik heyet ve hakem kente geldi. Munzur Çayı’nda 2 gün antrenman yapan sporcular, bugün yarışmalara başladı.Erkekler ve kadın sporcuların yer aldığı 5 kilometreliknehir inişlerinde kıyasıya mücadele yaşandı. Kıyasıya geçen müsabakalar hem heyecanlı hemde renkli görüntülere sahne oldu.


Tunceli’nin huzur kenti olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve güvelik güçlerimizin bunda büyük emekleri var. Munzur Nehri terör olayları ile gündeme gelirken, bugün dünya rafting şampiyonasından 20 ülkeden 800 kişiye ev sahipliği yapıyor. Yazın bu sıcağında Munzur’un sularında vatandaşlarımız serinleyebilir. Bu dünya şampiyonası ile ilgili yöremize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gelsinler Tunceli’nin doğal güzelliklerini görsünler. Munzur ve Pülümür nehrinin bu güzelliğini tatsınlar. Brezilya’dan Çin’e, Kostarika’dan İtalya’ya, Hindistan’dan Fransa’ya kadar birçok ülke burada“ dedi.


Tunceli’de birlik ve beraberlik mesajı verildiğini aktaran Sonel, “Hem Tunceli hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli. Huzur, turizm ve spor şehir Tunceli’den tüm dünyaya selam gönderiyoruz. Bugün müsabakalar hızla devam ediyor. Renkli görüntülere sahne oluyor. Munzur Nehri’nin güzel görüntüsüyle birlikte rafting yarışmacılarımız hakikaten kıyasıya yarışıyorlar. Bize hepsine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:13
  1. doğa

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