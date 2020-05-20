Dünya Putin'in masasındaki görüntüleri konuşuyor! Türkler yine yaptı yapacağını
Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rusya, Wagner'in bölgedeki girişimlerini görmezden geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hafter'e destek vermediğini belirtse de UMH, Rus yapımı hava savunma sistemini yerle bir etti. Sosyal medyada yayılan bir montaj görüntüsü büyük yankı uyandırdı.
Yeniakit.com.tr
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, BAE, Suudi Arabistan ve Rusya'nın destek verdiği darbeci Hafter'e büyük darbe indiriyor.
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.
Rus askeri güvenlik şirketi Wagner'in Libya'daki faaliyetlerini ısrarla kabul etmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili sosyal medyada yayılan görüntüler gündem oldu.
Putin'in makamında yer alan televizyona yansıtılan görüntülerin birinde yerle bir edilen Rus yapımı Pantsir yer alıyor. Diğerinde ise ele geçirilen Pantsir ile tur atan UMH askerleri yer alıyor.
Sosyal medyada Türkler tarafından yapılan montaj görüntüleri büyük beğeni topladı.