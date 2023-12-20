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Dünya Dünya piyasası şokta! O firma otomobil fabrikasını 77 dolara satıyor
Dünya

Dünya piyasası şokta! O firma otomobil fabrikasını 77 dolara satıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-20 16:54:00 -
Dünya piyasası şokta! O firma otomobil fabrikasını 77 dolara satıyor

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, otomobil üreticisinin ülkeden çıkışını tamamlamasının ardından Rusya'daki tesisini 77 dolar fiyatla satmayı planladığını duyurdu. Hyundai'nin Rusya'dan çıkışının şirkete 200 milyon dolardan fazlaya mal olacağı bildiriliyor.

Hyundai, Rusya'daki fabrikasını 7.000 ruble (77,20 dolar) nominal ücret karşılığında satacak. Şirket, Hyundai araç sahiplerini destekleme ve satış sonrası hizmetler ve diğer müşteri hizmetleri sağlamaya devam etme sözü verdi.

St. Petersburg yakınlarındaki fabrika, üreticinin Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını başlatmasının ardından ülkeden çekilme niyetini açıklamasının ardından Mart 2022'de faaliyetlerini askıya aldı.

Hyundai'den yapılan basın açıklamasına göre firma, Rusya'daki Art-Finance ile Hyundai Motor Manufacturing Rus'taki tüm hisselerini devretmek için son anlaşmaları yapıyor.

Düzenleyici kayıtlara göre Hyundai, tesisin satışından dolayı 287 milyar won (220 milyon dolar) zarara uğrayacak.

Bir zamanlar Rusya'nın en çok satan üç otomobil markası arasında yer alan Hyundai ve bağlı kuruluşu Kia, Batı baskısı ve Ukrayna'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası şirket devlerinin kitlesel geri çekilmesine katıldı.
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Buna yanıt olarak Rus hükümeti, ayrılan işletmeleri nominal bir ücret karşılığında varlıklarını satmaya zorladı, ancak geri satın alma seçenekleri geri dönmelerine izin verebilir.

 

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