Dünya otomotiv devinin uygun satın alma fırsatları! Opel'de İndirim dönemi başladı: İyi haber fiyatlar azalacak!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yenilenen Opel Corsa, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitli modeli Mokka ise, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Opel'in Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland'de ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.

Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve 'Şimşek' logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine cazip finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'İşi Almanlara Bırakın' sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine faydalı çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, haziran ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 225 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Ayrıca yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 225 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, haziran ayının kampanya olanaklarına ek olarak birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor.

Geniş hafif ticari ürün gamı ve Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, haziran ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor ve online satın alabiliyor.