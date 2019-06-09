Dünya Okçuluk Şampiyonası başlıyor

Dünya Okçuluk Şampiyonası başlıyor09 Haziran 2019 Pazar 15:34
ANKARA (AA) - Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Hollanda'da başlayacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hertogenbosch kentinde 10-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Coşkun
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Samet Ak
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk
Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Süleyman Araz, Muhammed Yetim
YORUM YAZ