Dünya Okçuluk Şampiyonası başlıyor



ANKARA (AA) - Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın Hollanda'da başlayacak. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hertogenbosch kentinde 10-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar: Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Coşkun

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Samet Ak

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, İpek Tomruk

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Süleyman Araz, Muhammed Yetim

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