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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliğinden tüm insanlığa çağrı
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden tüm insanlığa çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ırkçılık ve etnik ayrımcılığın büyük tehlike arz ettiğini belirterek, tüm insanları bunu ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:06:00 -
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden tüm insanlığa çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ırkçılık ve etnik ayrımcılığın büyük tehlike arz ettiğini ifade ederek, tüm insanları bunu ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Karadaği, Facebook hesabından yayınladığı mesajda, yeniden artışa geçen ırkçılık ve etnik ayrımcılık konusunda ikazlarda bulundu.

Irkçılık ve etnik ayrımcılığın, insanlık için büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Karadaği, "Bu sorun tarih boyunca çatışmalara, kargaşaya ve insanın aşağılanmasına sebebiyet verdi. " dedi.

İlahi ve uluslararası kanunların ırkçılığı ve etnik ayrımcılığı yasakladığını, başta İslam'ın bunları yasaklayarak, insan eşitliğini sağlamaya azami özeni gösterdiğini vurgulayan Karadaği, tüm insanları bir araya gelerek, ırkçılığı ve etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Irkçılığın İslam'ın yayılmasıyla mücadele bahanesiyle yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıktığına işaret eden Karadaği, mesajında, "Ancak biz Batı'yı ve diğerlerini ırkçılığa ve bunun Müslümanlar değil tüm insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı uyardık." değerlendirmesinde bulundu.

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