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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "Sayın Macron, gelecek İslam'ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşru hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 07:14:00 -
Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadağı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Macron, "İslami radikalizme karşı mücadele" üzerine bir ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "İslam bugün tüm dünyada krizde" şeklinde tepki veren sözler kullandı.

Macron'un sözlerine yanıt olarak Facebook hesabından yaptığı açıklamada Karadağı, "Kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahlarından İslam dini sorumlu değildir. İslam herhangi bir krize girmemektedir" dedi. 

"Sayın  Macron, İslam dini hiçbir zaman bir yönetimin desteğine güvenmedi ve güvenmez. Ona karşı çıkanlara kendi görüşünü dayatmak için zor kullanmaz. İslam dini  için endişelenmeyin." Karadağı, İslam'ın Allah'ın dini olduğunu ve seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını vurguladı.

"Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam bir insanın ürünü olmadığı için yozlaşma veya zayıflama korkumuz yok." İfadeyi kullanan Karadağı, başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslam dininin yaşadığını belirtti.

"Bay Macron, gelecek İslam'a aittir. Dinleri ve diğerlerinin kutsallarını meşru hedef yapan toplumların geleceği konusunda endişeliyiz. 21. yüzyılda, hala Orta Çağ'da yaşayan bir hükümdara (Macron) acıyoruz. din savaşları hayaliyle. " dedi.

Kriz olursa bunun bazı Batılı siyasetçilerin çifte standartlarından da kaynaklandığını vurgulayan Karadaği, şunları kaydetti:

"Arap ve İslam dünyasının pek çok ülkesinde iktidarda olanların sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu hatırlatıyoruz. Bay Macron, krizde olanlar sizlersiniz. Ahlaki, insani ve siyasi krizlerle çöküyorsunuz." dedi.

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