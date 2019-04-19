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Dünya Mülkiyet Günü ve Patent Haftası etkinliklerle kutlanacak

Dünya genelinde 26 Nisan ve haftası olarak kabul edilen Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası bir takım etkinliklerle Türkiye’de de kutlanacak.

19 Nisan 2019 Cuma 09:41
Dünya Mülkiyet Günü ve Patent Haftası etkinliklerle kutlanacak

Dünya genelinde 26 Nisan ve haftası olarak kabul edilen Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası bir takım etkinliklerle Türkiye’de de kutlanacak.


Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nün kurulduğu gün olan 26 Nisan tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor. Her yıl WIPO’ya üye ülkeler, fikri mülkiyetin önemini vurgulamak için belirlenen tema ile çeşitli etkinliklerle kutlamalar yapıyor. 2019 yılının teması ise spor olarak belirlendi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Bu yıl WIPO, Fikri Mülkiyet Günü’nde spor dünyasını konu ediyor.Üreticiliği, inovasyonun sporun gelişimini nasıl etkilediğini mercek altına alıyor. Günümüzde gelişen iletişim teknolojilerinin de katkısıyla futbolun küresel bir endüstri haline geldiğine dikkat çekiliyor. Sponsorluk ilişkilerinden spor organizasyonlarına, istihdam edilen insan sayısından tesislere kadar pek çok başlıkta fikri mülkiyet kavramına vurgu yapılıyor. Markalaşma, lisanslama, sponsorluk, yayın hakları gibi konularla futbolun nasıl bir ticari faaliyet haline geldiğinin altı çiziliyor.


Dünyadaki patent istatistiklerine bakıldığında, spor alanında en çok patent başvurusu yapan ülkelerin Amerika, Çin ve Japonya olduğu görülmektedir. 2018 yılında 1250’ye yakın patent başvuru ile geçmiş yıllara göre ciddi bir artış olduğu kaydedilmiştir. 2017 yılında başvuru sayısı 750-1000 adet aralığında olup, daha eski yıllarda bu rakamın 750’nin altında olduğu bilinmektedir. Bu istatistiklere en çok patent başvurusu yapan şirketler merceğinden baktığımızda ise ilk sırada Amerikalı firmaların yer aldığını görüyoruz. Birinci sırada olan “Icon Health & Fitness Inc.” İkinci sırada “Nike Inc.” üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yine “Icon Health & Fitness Inc.” Firmasının alt kuruluşları yer almaktadır” dedi.


“Sanayiciler patent başlığı altında bir araya gelecek”


“Sporda başarılı olunabilmesi için insanın kendi sınırlarını zorlaması ve kreatif olabilmesi gerekiyor” diyen Akbulut, “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü bu yılki kampanyada spor kahramanlarını yaratan ve onların performanslarını arttıran tüm insanlar için spor temasını seçerek kutlama fırsatı sunuyor.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Fikri Mülkiyet Günü’nde bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında uzman kadrosuyla uzun yıllar hizmet veren Adres Patent bu yıl Fikri Mülkiyet Günü’nü üniversiteler, sanayiciler, kamu kurumları, özel sektör, kişi ve gruplarla birlikte kutluyor. 24 - 26 - 30 Nisan tarihlerinde bir hafta sürecek olan etkinliklerin ilk gününde sanayiciler patent başlığı altında bir araya geliyorlar” ifadelerini kullandı.


Cumhur Akbulut etkinlik takvimi ile ilgili şu bilgileri verdi:


“24 Nisan Çarşamba günü İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilecek olan “Sanayici ve Üniversitelerin Ortak Paydası Patent” etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu, İstanbul Üniversitesi, TETLAB, İstanbul Aydın Üniversitesi, İkitelli OSB Yönetimi ve Adres Patent düzenliyor.


Fikri Mülkiyet Günü olan 26 Nisan Cuma günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan “Patentlerin Ticarileşmesi ve Değerleme, Üniversitelerde Hak ve Gelir Dağılımı” konulu etkinliği İstanbul Üniversitesi, İstanbul TTO; İstanbul Teknokent ve Adres Patent birlikte düzenliyor.


30 Nisan Salı günü Tübitak Gebze; Bilgem İdari İşler Konferans Salonunda gerçekleşecek olan “Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde Patentin Rolü” isimli etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Gebze Teknik Üniversitesi ve Adres Patent düzenliyor.


Günün sonunda katılımcı olan üniversitelere ücretsiz bir patent başvurusu ve danışmanlık olarak patent ödülü verilecek. Tüm etkinliklere katılanlar katılım sertifikası almaya hak kazanacak.”


Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut son olarak şunları söyledi: “Ülkemizde halen fikri mülkiyet hakları konusunda gidilmesi gereken uzun bir yol var. Her yıl kutlanan 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası toplumsal bilincin artmasını sağlamak için bir fırsat. Bu yıl da üniversitelerimiz ve sanayicilerimizle birlikte bir dizi etkinlik planladık. Bu vesileyle Fikir ve buluşların gelişmesine, katma değer oluşturulmasına, fikri hakların korunmasına katkı sunmak için çalışmalar yapan, düşünen ve üreten herkesin ’26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası’ kutlu olsun.”

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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