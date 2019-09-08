Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final yarışının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayağında, Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Dünya Şampiyonası (MXGP) final yarışları gerçekleştirildi.

Afyon Motor Sporları Merkezi’ndeki organizasyonda, Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) 34.09’luk derecesi ile Jorge Prado ilk sırayı aldı. Mücadelede 34.19’luk derecesi ile Tom Vialle ikinci ve 34.21’lik derecesi ile Roan Van De Moosdijk üçüncü oldu.

Dünya Şampiyonası (MXGP) 35.07’lik derecesiyle Redbull sporcusu Jeffery Herlings birinci, 35.09’luk derecesiyle Glenn Coldenhoff ikinci ve 35.40’lık derecesiyle Tim Gajser üçüncü oldu.

Afyonkarahisar’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikinci kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final yarışının ardından sona erdi.

Final maçından dünya Motokrs şampiyonu, 2’incisi ve 1’üncüsüne madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.