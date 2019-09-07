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Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı

Afyonkarahisar’da ikinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı

Afyonkarahisar’da ikinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı.


Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası’nda (MXGP) yarışmacılar Padok bölgesinde ısınma turları ile hazırlıklarına başladı. Şampiyonayı izleyecek biletli seyirci sayısı geçen yıla göre üç kat artarken kentteki termal otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Bu yıl, geçen yıl yapılan şampiyonadan farklı olarak daha fazla katılımcının olacağı düşüncesindeyiz. Bu da zaten bilet satışlarından belli. Bu yıl, geçen yıla göre satılan bilet sayısı neredeyse 3’e katlandı" dedi.


Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Oğün Baysal organizasyon ile ilgili şunları söyledi:


"Yarışlar 20 ana TV yayıncısı tarafından dünyadaki bütün ülkelere aktarılıyor. Ülkemizin hem güzellikleri hem de yarış organizasyonumuz sayesinde adımız tüm dünyaya duyurulacak. Yarışlara baktığımızda sporcular arasındaki puan farkı özellikle kadınlar ve Avrupa sınıflarında birbirine yakın ilk üç sıradaki yarışçılar Afyonkarahisar’da alacakları sonuçlar sonunda şampiyonluklarını ilan edecekler."

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
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