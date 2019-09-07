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Dünya Motokros Şampiyonası eleme yarışı yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)’nın 17.

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:27
Dünya Motokros Şampiyonası eleme yarışı yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)’nın 17. ayağı Afyonkarahisar’da yapılıyor. Günün son müsabakasında eleme yarışı yapıldı. Eleme yarışında 23:41’lik derecesi ile Glenn Coldenhoff 1. oldu.


Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17. ayağı eleme yarışı yapıldı.


Dünya Şampiyonası (MXGP) 1’inci 23:41’lik derecesi ile Glenn Coldenhoff, 2’nci 23:42’lik derecesi ile Jeffrey Herlings, 3’üncü 23:51’lik derecesi ile Jeremy Seewer oldu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:27
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