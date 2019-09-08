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Dünya Motokros Şampiyonası

Dünya Motokros Şampiyonası etkinlikleri Murat Boz konseri ile sona erdi

08 Eylül 2019 Pazar 22:52
Dünya Motokros Şampiyonası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Murat Boz, konser verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX-2T) final yarışlarının ardından şarkıcı Murat Boz, motosiklet tutkunlarına konser verdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen konserde Murat Boz'un bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Dünya Motokros Şampiyonası etkinlikleri bu konserle sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:52
  1. Afyonkarahisar
  2. Dünya Motokros Şampiyonası
  3. konser
  4. Murat Boz

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