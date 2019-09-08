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Dünya Motokros Şampiyonası

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen organizasyonda, Dünya Motokros Şampiyonası ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda 17. ayağın final yarışları yapıldı- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini verdi

08 Eylül 2019 Pazar 19:21
Dünya Motokros Şampiyonası


AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve Dünya Gençler Şampiyonası'nın (MX2) 17. ayağının final yarışları yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda, Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağında 35.07'lik derecesiyle Hollandalı Jeffery Herlings birinci, 35.09'luk derecesiyle yine Hollanda'dan Glenn Coldenhoff ikinci ve 35.40’lık derecesiyle Sloven Tim Gajser üçüncü oldu.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın (MX2) 17. ayağını ise 34.09'luk derecesi ile İspanyol Jorge Prado Garcia ilk sırada tamamladı. Mücadelede 34.19'luk derecesi ile Fransız Tom Vialle ikinci ve 34.21'lik derecesi ile Hollanda'dan Roan Van De Moosdijk üçüncü oldu.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takdim edildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'deki 17. etap yarışları, iki kategorideki final mücadeleleriyle sona erdi.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:21
  1. Dünya Motokros Şampiyonası
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Jeffery Herlings
  4. Motokros

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