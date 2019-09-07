Dünya Motokros Şampiyonası Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Aleyna Tilki, konser verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarıyla buluştu. Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX-2T) antrenman, sıralama turları ile eleme yarışlarının ardından şarkıcı Aleyna Tilki, motosiklet tutkunlarına konser verdi. Aleyna Tilki'nin bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Yarın, ısınma turlarının ardından MXGP, WMX, MX2 ile EMX-2T'nin final yarışları ve ödül törenleri düzenlenecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.