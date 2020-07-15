Dünya merakla bekliyordu! Trump'tan heyecanlandıran paylaşım geldi

ABD başkanı Donald Trump Twitter hesabından koornavirüs aşısı tweeti paylaştı.

Donald Trump "Aşıda harika haber!" ifadesini kullandığı tweetiyle aşı çalışmalarında sona gelindiği sinyalini verdi.

ABD'de devam eden aşı çalışmalarında insan deneylerine başlandığı ve son aşamaya gelindiği de gelen haberler arasındaydı.

'Rekor sürede aşı üretme aşamasındayız'

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.